Calciomercato. ag. Dorgu: “Juventus? Non so dirvi se sia vero…”

L'agente di Patrick Dorgu ha risposto ai rumors di un interesse della Juventus per il terzino: il procuratore si dichiarerebbe non informato

Intervistato per Sportitalia.com, il procuratore di Patrick Dorgu, terzino del Lecce, ha parlato di un possibile interesse di calciomercato della Juventus. Ecco cosa ha risposto: "Ad essere sincero, non so dirle se sia vero. So che ci sono molte squadre su di lui, come dicevo, che lo seguono ed osservano. Nessuno dal club bianconero mi ha contattato".