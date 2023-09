Calamai: “Voto 8 alla Juve ma soprattutto alla coppia DV9-Chiesa”

A TMW Radio, durante la trasmissione radiofonico Maracanà, è intervenuto Luca Calamai: "Sono stupito dalle critiche che stanno bombardando Garcia. Sicuramente ha le sue responsabilità ma non è un eccessivo tiro al bersaglio nei confronti di un allenatore rispetto alla società? Garcia è arrivato, ha trovato la squadra dello scorso anno meno Kim. E poi Spalletti entra col suo modo di fare nella testa dei giocatori. Garcia è una persona che non arriva con una grandissima forza. Nessuno forse riesce a capire quanto erano importanti il direttore sportivo e l'allenatore. Non posso dare l'insufficienza a lui ma ad ADL, perché dopo aver sentito mille allenatori, o rivoluzionava la squadra, oppure dovevi trovare un allenatore che per caratteristiche umane era più vicino a Spalletti. Ero sicuro che certi calciatori come Kvaratskhelia avrebbe sofferto, il secondo anno è sempre difficile per tanti motivi. L'Inter merita 9 o 10, adesso è ingiocabile. E' forte, è in fiducia, vince con tanti giocatori, è un gruppo impressionante."