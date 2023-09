Adani: “Per questa Juve l’obiettivo non può essere il quarto posto”

La Juventus ha vinto sabato la partita contro la Lazio disputata all'Allianz Stadium: i bianconeri si sono imposti per 3-1 grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic ed al gol di Federico Chiesa. I due sono arrivati a sette gol totali, più un assist, in queste prime quattro partite, e non sembrano avere intenzione di fermarsi, ma anzi di affinare e migliorare la loro intesa.

L'ex giocatore, ora opinionista, Lele Adani , ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva sui bianconeri e sui loro obiettivi stagionali: " L’atteggiamento della Juventus è nettamente cambiato. La qualità non è mai mancata nei giocatori, tant’è che la rosa si è addirittura indebolita perché non ha potuto fare mercato. Ma è talmente forte, che se cambia mentalità, ci mette coraggio, protagonismo, accompagna e concede qualcosa se deve, dimostra la grandezza che ha nella sua storia"

"La Juve ha sempre avuto una rosa ampia in questi anni. L’anno scorso c’erano Di Maria e Paredes, Paredes che è un Campione del Mondo e che poi non ha reso. La Juve in questi due anni, da quando è tornato Allegri, ha sempre avuto rose importanti, ma non ha mai performato. Se si va a cercare dentro la rosa chi ha fatto veramente bene, forse c’è stato qualche ragazzo, Danilo e Rabiot, ma fai fatica a trovare altri calciatori. Se la Juve performa con tutti i suoi giocatori e ha questo tipo di atteggiamento, questa mentalità, non può fissare come obiettivo il quarto posto".