Calamai: “La Juve è l’anti Inter ma servono anche i gol di Vlahovic”

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Calamai ha dedicato ampio spazio alla Juventus in ottica scudetto. Ecco cosa ha scritto: "L’anti-Inter è la Juve. La prossima avversaria in campionato. Perché non ha le Coppe e perchè sta ritrovando una sua identità. Cosa manca alla squadra bianconera per vincere lo scudetto? Non l’allenatore. Allegri sa come si conquista un titolo".