Calamai: "Il bicchiere della Juventus è mezzo vuoto..."

Luca Calamai è ritornato sull'ultimo pareggio in campionato della Juventus: per il giornalista, il pari avrebbe un sapore più amaro che dolce

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Calamai ha disaminato il pareggio della Juventus contro il Napoli e il momento del suo attaccante, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Analizzando lo 0 a 0 di Juve-Napoli verrebbe da dire tanto rumore per nulla. Ma non è così. E’ un pareggio con due facce. Direi che guardando al rapporto Thiago-Vlahovic il bicchiere in casa bianconera è mezzo vuoto. Per giustificare un rendimento non proprio esplosivo del gioiello serbo in passato si era puntato il dito su Allegri. Colpevole di non sposare un calcio offensivo e quindi, di riflesso, di penalizzare il suo bomber. Ma anche con Thiago in panchina Dusan non spacca. Per carità, il rendimento nella media è sufficiente ma da uno del suo potenziale sarebbe lecito aspettarsi di più. Per carità, siamo solo all’inizio ma la Juve per vincere lo scudetto ha bisogno di un Vlahovic diverso. Molto diverso”.

Calamai: “Bicchiere mezzo pieno per Conte”

Il giornalista si è poi concentrato sugli avversari della Juve: “Trovo invece mezzo pieno il bicchiere Conte-Napoli. Il tecnico è già padrone del suo gruppo. Fa anche scelte delicate, come sostituire Kvara e Lukaku, e nessuno si adombra. C’è un leader (l’allenatore) e una sola idea comune. In più tanno venendo a galla nuovi personaggi in maglia partenopea. Penso al centrocampista McTominay. Non so se questo Napoli basta per lottare per lo scudetto. Ma sono convinto che sia totalmente in corsa per conquistare un posto in Champions. E magari strada facendo…”.