Calamai: “Juve, giusto chiudere la porta in faccia a Pogba”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del caso Pogba per la Vecchia Signora.

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Condivido al cento per la scelta del diesse Giuntoli di chiudere la porta in faccia a Pogba. Storia chiusa, da tempo. Ma per alzare il livello di quel che serve per dare l’assalto allo scudetto servirà anche qualcosa nel mercato invernale. Di sicuro, un difensore. Il più forte che la Juve si possa permettere. Poi ci sarà da valutare il recupero di Milik. Calcolando anche le fatiche di Champions la squadra bianconera non può vivere solo dei gol di Vlahovic. O tornano velocemente al meglio i Nico e i Koop veri, cioè altre reti garantite, oppure potrebbe essere inevitabile regalare a Thiago un’altra bocca da fuoco. La Juve resta la terza forza del campionato. La sofferta vittoria contro una buona Lazio testimonia della solidità di un gruppo che ha il suo leader in panchina. Thiago Motta ha idee e personalità ma ha bisogno di avere finalmente qualcosa dai nuovi. Oggetti misteriosi, per il momento”.

Sul Milan

“Avanti con il Milan. Fonseca ha rischiato dichiarando guerra a Leao relegato clamorosamente in panchina contro l’Udinese. Una sconfitta poteva dare al tecnico la spinta verso un esonero che danza ancora inquietante sulla sua testa. Invece Leao, il genio ribelle, ha assistito a una prova tutta cuore e dei suoi compagni che anche in inferiorità numerica sono riusciti a conquistare tre punti contro che resta una piacevole novità del campionato. Per Fonseca questo è un punto di partenza. L’allenatore portoghese non ha ancora trovato la quadra giusta, l’idea di calcio vincente ma almeno ha riconquistato la credibilità del suo gruppo. Leai e lo stesso Theo Hernandez, che era squalificato, ora saranno obbligati a cambiare atteggiamento”.