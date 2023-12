Calamai: “Alla Juventus servirebbe un Arthur in mezzo al campo”

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Luca Calamai ha parlato dei temi più freschi riguardanti la Serie A. Sulla Juventus , il giornalista ha elogiato le performance generali dei bianconeri, ma anche tenendo un occhio al calciomercato. Ecco le sue parole: "L’ Inter ha lo scudetto in pugno. L’unica rivale credibile è la Juve che però avrebbe bisogno di trovare la figura che manca in mezzo al campo. Il grande leader capace di alzare il livello di tutta la squadra".

Calamai ha proseguito: "A dire il vero la società bianconera un fenomeno con questo qualità lo aveva ma ha preferito darlo in prestito alla Fiorentina, pagandogli pure una parte di stipendio. Parlo del brasiliano Arthur, una delle stelle di questo campionato. Nei panni di Giuntoli ci penserei per la prossima stagione. Uno come Arthur non lo trovi facilmente".