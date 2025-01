Cairo esulta dopo la Juve: “Derby giocato con lo spirito giusto”

Le parole del presidente del Torino Urbano Cairo al termine del derby della Mole pareggiato contro la Juve

Al termine del derby contro la Juve il presidente del Torino Urbano Cairo ha detto: “Un buon derby giocato con lo spirito giusto, con la voglia di far bene. Abbiamo fatto venire anche Graziani ieri al Filadelfia, mi ha chiamato e gli ho detto di venire a dare un messaggio, il mister era molto contento che venisse. Volevamo chiaramente fare di più. La partita si era messa male, abbiamo preso quel gol al 7′, poi abbiamo fatto una buona partita, giocata con molta voglia”.

Torino, le parole di Cairo

Sui singoli: “Ricci ha fatto bene. Maripan è già da alcune partite che sta facendo bene, ha trovato la condizione. Ha una grande personalità, quindi bene. Vlasic è la cartina tornasole del Torino. Mi ricordo l’anno scorso con il Napoli e l’Atalanta, entrambe partite vinte 3-0, lui fece bene. Quando è in palla fa la differenza. Karamoh bene, grandissima generosità. Il primo anno con noi fece 5 gol, 4 in campionato e 1 in Coppa Italia, per cui i gol li fa”. Sul rosso a Vanoli: “Il mister sarà squalificato probabilmente. E’ importante anche quello che farà durante la settimane, già una volta quest’anno non l’abbiamo avuto, con l’Inter. Fu una partita sfortunatissima: perdemmo 3-2 ma facemmo bene giocando in dieci, poi si fece male Zapata”.