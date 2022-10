Cairo: “La Juve non ha creato più di noi, era una partita da pareggio”

Sabato la Juventus è tornata a vincere, battendo per 1-0 il Torino nel Derby della Mole , grazie a un gol di Vlahovic . Quella dello stadio Grande Torino è stata una gara equilibrata e bloccata per larghi tratti, anche se i bianconeri hanno avuto le occasioni migliori. Ma c'è anche chi, dalla sponda granata, ha dei rimpianti.

Si tratta di Urbano Cairo . Il presidente del Toro, intervistato da SkySport.it, ha espresso il suo parere sulla sconfitta: " E’ stato un derby da 0 a 0 . Non mi pare che la Juve abbia creato così tanto più di noi . Abbiamo avuto delle occasioni importanti con Vlasic, Lazaro e Miranchuk. Su Lazaro è stato bravo Szczesny. Come su Vlahovic era stato bravo Milinkovic in un paio di circostanze, ma il portiere fa parte della squadra e ripeto questa era una partita da pareggio ".

Cosa è mancato: "Consideriamo anche l’assenza di Sanabria che è uno funzionale per il nostro gioco in attacco, con l’Inter per esempio avevamo giocato alla pari. Poi Pellegri non era al meglio così Juric è stato costretto a giocare con i tre trequartisti. Le occasioni però le abbiamo avute. A volte è andata male con piccoli dettagli: ad esempio con l’Inter e il Sassuolo siamo stati puniti per episodi finali e non meritavamo di perdere".