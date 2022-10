De Paola: “Il Derby è un brodino, Bonucci condiziona in negativo”

L'ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport ha parlato delle colpe: "Questa Juve deve analizzare quanto successo e fare un mea culpa dal punto di vista societario, a cominciare dai dirigenti che assecondano in ogni modo le richieste dell’allenatore fino alla preparazione fisica sbagliata in estate. Bonucci? Adesso ci si rende conto che condiziona in negativo il gioco , io lo sto dicendo da tempo".

Poi De Paola ha individuato il momento in cui è iniziato tutto: "L’inizio della crisi della Juventus va individuata nell’ultimo anno di Allegri e nel primo di Sarri, ma non per l’arrivo di Ronaldo che ha avuto numeri straordinari con la Juventus, vogliamo discutere un giocatore così? Purtroppo la sua personalità però era troppo forte, e questo problema Ronaldo lo crea dovunque e condiziona la squadra. In piccolo, ma molto in piccolo, questo problema lo crea anche Bonucci a livello difensivo. Lui ha bisogno di una difesa che arretri, che non giochi in avanti".