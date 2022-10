Juve, c’è l’esito degli esami di Bremer: ecco quanto starà fuori

Sabato la Juventus è tornata a vincere, battendo il Torino per 1-0 nel Derby della Mole , grazie al gol di Vlahovic . Un successo importante, dopo le sconfitte contro Milan e soprattutto Maccabi Haifa , dopo le quali si erano scatenate le polemiche e le critiche. La squadra di Allegri così è ripartita, portandosi a quota 16 punti in classifica , a dieci lunghezze dal Napoli capolista.

Nel corso della stracittadina però è arrivata anche una brutta notizia. All'inizio del secondo tempo infatti Gleison Bremer è stato costretto a uscire per un problema muscolare alla coscia . La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l'esito dei controlli per il difensore brasiliano. La nota: "Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Bremer questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una l esione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero ".

Una brutta notizia per Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno del suo pilastro per circa tre settimane. Sembra difficile il recupero dell'ex Toro per il Derby d'Italia contro l'Inter. Bremer potrebbe tornare per le gare contro Verona e Lazio, le ultime due prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Ora il tecnico dovrà contare di più su Bonucci e forse vedremo di più almeno uno tra Gatti e Rugani.