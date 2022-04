Cagliari-Juventus: le ultime sulle scelte di Allegri

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Cagliari nella partita valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Cagliari per la partita valvole per la quattordicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I bianconeri cercheranno di ottenere i tre punti per consolidare il loro quarto posto in classifica, e per tenere a distanza la Roma, in quinta posizione e con cinque punti di distacco. La sconfitta contro l'inter della scorsa settimana, ha infatti definitivamente escluso la Juventus dalla lotta scudetto, con l'obiettivo della squadra di Allegri che sarà quello di preservare il quarto posto e di cercare di conquistare e vincere la finale della Coppa Italia.