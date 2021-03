Benatia: “La Vecchia Signora si rialzerà. Forza Juve fino alla fine”

L'ex difensore della Juventus ha riservato un pensiero per i bianconeri

redazionejuvenews

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto, con i bianconeri che hanno vinto per 3-2 la gara di ritorno ma in virtù della sconfitta subita all'andata per 2-1 sono stati eliminati per il minor numero di gol in trasferta. Un diro colpo per il mondo Juve, con il secondo anno di fila che ha visto la squadra di Andrea Agnelli venire eliminata agli ottavi di finale. Lo scorso anno fu il Lione ad infrangere i sogni di gloria europea bianconeri, mentre questa stagione è stato il Porto a mettersi tra i bianconeri e la Coppa. Un'eliminazione cocente quella dei bianconeri, mal digerita da tutto l'ambiente, giocatori compresi, che adesso sono tutti sotto esame.

I bianconeri dovranno ripartire velocemente dopo la delusione di martedì, con la finale di Coppa Italia ancora da giocare a maggio, e con la possibilità di cercare di rimontare l'Inter prima in classifica, distante dieci punti ma con una partita in più. I bianconeri sono stati fino a questo momento molto discontinui, con le loro prestazioni che sono state altalenanti e mai convincenti fino in fondo: Andrea Pirlo avrà adesso la possibilità di lavorare con la squadra per settimane intere non avendo più gli impegni europei, ed avrà il tempo per affinare quelle intese che con le tante partite giocate fino ad oggi non avevano avuto modo di migliorare.

La Juventus sta continuando quindi il percorso di rinnovamento iniziato questa estate, che nella prossima sessione di mercato dovrebbe portare a molte uscite. Uno che ha lasciato da molto Torino ma che ha i bianconeri ancora nel cuore è il difensore Medhi Benatia: il difensore in forza all'Al Duhail, ha risposto ad un tweet dei bianconeri che hanno ricordato il suo primo gol allo Stadium. "Grazie per questo bellissimo ricordo. Dispiace per l’eliminazione in Champions ma la Vecchia Signora si rialzerà. Siamo tutti con te, forza Juve fino alla fine".