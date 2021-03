Delusione Juve, il problema non è Ronaldo

Qualche prestazione deludente – eufemismo, se ci si riferisce all’ultima – non può cancellare un percorso indubbiamente vincente. Nell’ultimo periodo ci siamo abituati a vedere in campo un CR7 imballato, a tratti confuso,...

Qualche prestazione deludente - eufemismo, se ci si riferisce all'ultima - non può cancellare un percorso indubbiamente vincente. Nell'ultimo periodo ci siamo abituati a vedere in campo un CR7 imballato, a tratti confuso, decisamente diverso da quello che ha incantato ogni stadio per più di un decennio. Molti si stanno interrogando su quali siano i reali problemi di questa Juventus, arrivando a mettere in discussione addirittura un fuoriclasse incontestabile come Cristiano Ronaldo. Nella valutazione dell'operazione Ronaldo non si può non considerare l'esborso economico, sforzo senza precedenti per la Juventus e per il calcio italiano. Per tutti quei soldi - direbbe qualunque tifoso - il minimo sarebbe portare a Torino una Champions League. Ma l'avventura di Ronaldo alla Juve non è mai stata in discussione come oggi, in seguito all'ennesima delusione europea. Normale, vista la prestazione del portoghese e il grossolano errore sulla punizione di Sergio Oliveira.