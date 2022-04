Cagliari-Juventus, arbitra Chiffi: i precedenti

Designato il fischietto per la partita che vedrà la formazione bianconera scendere in campo contro il Cagliari per la trentaduesima giornata di campionato

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani sera a Cagliari per la partita conto i rossoblu, valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A. La partita tra la squadra di Massimiliano Allegri e gli isolani verrà arbitrata da Daniele Chiffi, della sezione di Padova. con il fischietto che verrà coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Preti, IV uomo Santoro, mentre al VAR agirà Valeri, e all'AVAR Bindoni.

La partita di sabato sarà la sesta che il fischietto arbitrerà ai bianconeri: Madama, con il fischietto di Padova, ha ottenuto fino a qui solo successi. Cinque su cinque le partite vinte con cui, con 12 gol fatti e solamente tre subiti. Tra le partite arbitrate, solo quella contro l'Udinese della trentaquattresima giornata dello scorso campionato è stata giocata dai bianconeri fuori casa, e vinta comunque per 1-2. In questa stagione Chiffi ha arbitrato allo Stadium il match contro il Genoa, vinto 2-0 dalla squadra di Allegri. Anche con il Cagliari sono 5 anche i precedenti di campionato, 3 in Serie A e 2 in Serie B: 2 vittoire, 2 sconfitte e 1 pareggio per gli isolani, che hanno uno score in perfetto equilibrio.

Queste le statistiche in Serie A dell'arbitro: 28 successi per le squadre di casa, 17 pareggi, 25 vittorie per le squadre in trasferta. Nelle 12 direzioni di questo campionato ha assegnato tre calci dei rigore ed espulso altrettanti giocatori.

Queste tutte le altre designazioni arbitrali.

EMPOLI – SPEZIA Sabato 09/04 h. 15.00

AYROLDI

SCARPA – DE MEO

IV: CAMPLONE

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN

INTER – H. VERONA Sabato 09/04 h. 18.00

MARINELLI

ROSSI L. – LIBERTI

IV: MASSIMI

VAR: AURELIANO

AVAR: CECCONI

CAGLIARI – JUVENTUS Sabato 09/04 h. 20.45

CHIFFI

GIALLATINI – PRETI

IV: SANTORO

VAR: VALERI

AVAR: BINDONI

GENOA – LAZIO h. 12.30

MANGANIELLO

BACCINI – PRENNA

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

NAPOLI – FIORENTINA h. 15.00

MARIANI

PAGANESSI – TOLFO

IV: GARIGLIO

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

SASSUOLO – ATALANTA h. 15.00

SACCHI

PERETTI – ROSSI M.

IV: COLOMBO

VAR: FABBRI

AVAR: MELI

VENEZIA – UDINESE h. 15.00

GUIDA

BRESMES – SCHIRRU

IV: ROBILOTTA I.

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI IORIO

ROMA – SALERNITANA h. 18.00

VOLPI

PASSERI – COSTANZO

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAPALDO

TORINO – MILAN h. 20.45

DOVERI

LO CICERO – BERCIGLI

IV: MARCENARO

VAR: IRRATI

AVAR: LONGO

BOLOGNA – SAMPDORIA Lunedì 11/04 h. 20.45

PAIRETTO

ALASSIO – YOSHIKAWA

IV: SERRA

VAR: FABBRI

AVAR: PAGLIARDINI