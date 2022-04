De Santis: “Il rigore dell’Inter si può dare solo al video”

L'ex arbitro, intervistato da notizie.com, ha dato il suo parere sulle recenti polemiche arbitrali e sulle possibili migliorie per la Var.

Nonostante siano passati ormai diversi giorni dal Derby d'Italia, ma le polemiche non si sono ancora placate. La direzione di gara dell'arbitro Irrati ha lasciato l'amaro in bocca alla Juventus, con decisioni che hanno fatto discutere e hanno indirizzato la partita verso il successo dell'Inter, con il rigore ribattuto da Calhanoglu. A fare ulteriore chiarezza su quanto è successo domenica sera all'Allianz Stadium è stato l'ex arbitro Massimo De Santis, intervistato da notizie.com. Queste le sue parole: "Io credo chela Var sia un grande strumento a disposizione degli arbitri, ma non fermerà mai le polemiche. Per esempio il rigore dato all’Inter c’è, ma può essere dato solamente dopo averlo visionato al video. In campo un fallo simile, infatti, non viene sanzionato perché non danneggia in maniera esagerata l’avversario. Per quanto riguarda Zakaria, invece, è un problema di fotogrammi. Ci voleva una telecamera in linea orizzontale, ma così non c’è la certezza che il fallo sia avvenuto all’interno dell’area di rigore".