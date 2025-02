Verso Cagliari-Juve, Nicola: “I bilanci si fanno a fine stagione”

In vista del match contro la Juve l'allenatore del Cagliari Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Dopo la disastrosa sconfitta in Champions League contro il PSV la Juve si prepara a scendere in campo in Serie A. Domenica 23 febbraio alle 20:45, infatti, i bianconeri affronteranno il Cagliari, match valido per la 26a giornata di Serie A. Per la squadra di Thiago Motta vincere sarà fondamentale: senza quarto posto e conseguente qualificazione alla prossima Champions League il futuro del tecnico italo-brasiliano sulla panchina bianconera sarebbe a forte rischio.

Verso Cagliari-Juve, le parole di Nicola

In vista del match l’allenatore del Cagliari Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “I bilanci non li faccio mai e aspetto sempre la fine della stagione per farli. Diciamo che possiamo parlare di obiettivi iniziali, che erano quelli di riuscire a creare un’identità, cercare di giocare ed essere propositivi in quello che andavamo a fare, in qualsiasi campo, quindi cercare di avere lo stesso atteggiamento sia in casa che fuori casa. C’è il momento in cui fai più punti e il momento in cui ne fai meno, però il Cagliari ha sempre cercato di esprimere se stesso in un modo più che decoroso. Se proprio dobbiamo citare qualcosa, io devo dire che ho il mio ikigai. Questo me lo sento a pennello è il mio scopo nella vita, mi diverte, non mi pesa e soprattutto mi fa sentire padrone delle cose che posso controllare”. Nel frattempo arrivano novità sul futuro di Thiago Motta: esonero? La Juve avrebbe già deciso <<<