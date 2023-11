Cagliari, Amisani: “Rabbia e amarezza per la sconfitta con la Juventus”

Amisani è ritornato sulla sconfitta del Cagliari contro la Juventus: un risultato che la compagine sarda non avrebbe particolarmente digerito

Nel suo editoriale su TuttoCagliari.net, Giuseppe Amisani è ritornato sulla sconfitta con la Juventus del Cagliari. La compagine sarda avrebbe vissuto con amarezza il risultato ottenuto dopo una buona prestazione. Ecco un estratto del suo pezzo: "Claudio Ranieri è rientrato in Sardegna con un carico piena di amarezza, ma allo stesso tempo con un baglio di certezze: il suo Cagliari c'è. La squadra isolana, infatti, è riuscita a tenere testa per 60 minuti ad un avversario nettamente più forte. E lo ha fatto con caparbietà, disciplina tattica e voglia di provare a vincere. Non è un caso che nella prima frazione di gioco, i rossoblù abbiano creato parecchio scompiglio nell'area juventina, rispondendo colpo su colpo ad ogni iniziativa dei padroni di casa".