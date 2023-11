Juventus-Cagliari 2-1, Marelli: “Bremer che rischio su Lapadula!”

"Il colpo di testa di Rugani colpisce Augello, il suo braccio destro è davanti al corpo e la palla arriva da un metro di distanza. Il tocco di mano non è sanzionabile. Il gol di Rugani ha suscitato le proteste del Cagliari e anche l'esultanza di Rugani è stata fuorviante, ma non c'è niente perchè ha toccato il pallone prima con il petto e poi con la pancia. Il fuoriesco di Vlahovic sul primo tocco di Rugani non viene punito giustamente. C'è la sbracciata di Bremer contro Lapadula. Manca il giallo e si salva il fatto che era in appoggio e non ha affondato il colpo ma il brasiliano ha rischiato parecchio".