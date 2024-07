Cabrini su Cambiaso: “Può diventare un giocatore importante”

Antonio Cabrini, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Andrea Cambiaso.

Antonio Cabrini, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su Cambiaso, terzino dei bianconeri: “Thiago Motta porterà nuove idee, ha fatto moto bene a Bologna. Però ogni allenatore diventa bravo se ha i calciatori. Koopmeiners sarebbe un bell’acquisto per alzare il livello del centrocampo e permetterebbe di avvicinare l’Inter che resta comunque la favorita per lo scudetto. Cosa ne penso di Cambiaso? Sta crescendo bene. Alla Juve ha trovato l’ambiente giusto, ha tutte le caratteristiche per per diventare un giocatore importante. Brava la società a credere in lui in tempi non sospetti e a dargli fiducia”.