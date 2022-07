Cabrini: “Zaniolo? Meglio dietro le punte. Juve investa sui terzini”

L'ex terzino della Juve è intervenuto ai microfoni di New Sound Level 90FM, nella trasmissione Il Diabolico e il Divino, toccando vari temi.

Antonio Cabrini è intervenuto ai microfoni de Il Diabolico e il Divino, trasmissione in onda su New Sound Level 90FM. Non poteva mancare un ricordo del fantastico trionfo mondiale dell'Italia del 1982: "Abbiamo avuto un grande entusiasmo che ci ha dato la forza di arrivare fino alla fine, dopo la vittoria contro l'Argentina. Dopo abbiamo giocato con la consapevolezza di essere forti e compatti e la squadra è riuscita a dimostrare il proprio valore, la vittoria con l’Argentina è stata la ciliegina sulla torta".

La situazione di Zaniolo: "Sicuramente l’interesse della Juventus per Zaniolo è dovuto alle carenze che sono venute fuori a centrocampo nella passata stagione. Zaniolo, anche se non ha ancora una collocazione tattica ben definita, mi sembra adatto a giocare dietro le punte, nel settore centrale del campo. Non lo vedo bene da esterno, troppo fuori dal gioco per uno con le sue qualità".

Su Dybala: "Io credo che quest'anno ci sia una grande attenzione dal punto di vista economico da parte dei club, non ci saranno grandi investimenti o contratti a cifre importanti, il calcio deve cambiare regime e ci sono continui richiami verso le società. Non è tempo di eccessi o investimenti folli, anche se sono questi ultimi che portano i tifosi allo stadio".

La Juventus ha bisogno di investire sui terzini: "Secondo me ne ha bisogno, perché c’è De Sciglio che fa parte della rosa da parecchi anni ed è di ruolo, ma a me non piacciono i calciatori adattati come ad esempio Cuadrado che è stato messo terzino o a tutta fascia. L’adattamento limita spesso le caratteristiche di un atleta, quindi preferisco avere uno che quel ruolo l'ha sempre fatto".

Su Udogie: "Non so se può essere l'acquisto ideale visto che nel bene o nel male arrivano molti stranieri, anche se molti sono al di sotto degli italiani. Io credo che sia un problema che riguarda anche la Nazionale, bisognerebbe dare la possibilità a questi ragazzi italiani di giocare la domenica in squadre importanti".