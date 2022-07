Mercato Juve, news col botto: “Agnelli sta trattando un nome top secret”

Matthijs de Ligt in uscita, Zaniolo in entrata: sono questi i nomi più caldi del momento del mercato della Juve. Insieme a loro, un po' più sullo sfondo per ora, anche tanti altri giocatori che sono finiti nel calderone del calciomercato bianconero. Da Koulibaly a Gabriel , fino alle suggestioni che portano a Paredes , Molina ed altri ancora. Nomi noti, ai quali però potrebbero ancora aggiungersi altri obiettivi a sorpresa.

Stando a quanto riferito dal noto giornalista Andrea Bosco nel suo editoriale per TuttoJuve, la Juventus starebbe trattando un nome segreto, per il quale si sarebbe addirittura mosso in prima persona il presidente Andrea Agnelli. "Non dirò il nome del centrocampista tedesco che la Juventus ha messo nel mirino. - scrive il giornalista, che poi prosegue - Mi è stato riferito che si sarebbe mosso Andrea Agnelli in persona con l'Ad della società che lo ha sotto contratto". Una società che, per il giocatore in questione, avrebbe chiesto ben 90 milioni di euro alla Juve. Incrociando le informazioni rivelate da Bosco, noi abbiamo cercato di capire chi potrebbe essere questo grande Mister X finito nel mirino bianconero.