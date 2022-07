Juve, non solo Pogba e Di maria: 11 anni di parametri zero tra top e flop

Top o flop? I parametri zero sono spesso un rischio. La Juve negli ultimi 11 anni ne ha acquistati molti, tra cui proprio Pogba e Di Maria

redazionejuvenews

Estate 2011/12, la Juve acquista a parametro zero Andrea Pirlo dopo la fine della sua esperienza al Milan. Sarà il primo di una lunga serie di colpi fatti dalla dirigenza bianconera. Acquistare un giocatore in scadenza di contratto è spesso una roulette russa: a volte va bene, altre va male. La Juve per 11 lunghi anni ha giocato con il fuoco, facendo alcuni colpi top e altri flop. Ma chi sono questi giocatori? Partiamo dall'inizio, dal già citato Pirlo. In questo caso il giudizio non può che essere unanime: top, sotto ogni punto di vista.

Nella stagione 2012/13 arrivò invece a Torino un giovanissimo centrocampista francese, un certo Paul Pogba. Sarà amore al primo sguardo con la tifoseria bianconera, tanto che dopo ben 10 anni il Polpo è oggi nuovamente un giocatore della Juventus. 2023/14: la Juve mette le mani su Fernando Llorente. 23 gol in 66 presenze per l'attaccante spagnolo, che non si può definire un top ma neanche un flop. Avanti veloce fino alla stagione 2014/15, quella di Kinglsey Coman. Classe, velocità, talento e un fisico troppo fragile: l'esterno francese ha vinto di tutto tra Italia e Germania ma avrebbe potuto fare molto di più. Nell'estate 2015/16 e 2016/17 due colpi di assoluto livello come Sami Khedira e Dani Alves. Il centrocampista tedesco e il terzino brasiliano hanno fatto molto bene in maglia bianconera: acquisto a parametro zero top.

Nel 2018/19 è stato il turno di Emre Can, oggetto misterioso che in maglia Juve non è riuscito a risplendere. Flop. Nella stagione successiva è stato il turno di Adrien Rabiot. Sul centrocampista francese si potrebbe parlare a lungo: criticato ma sempre titolare. I tifosi della Vecchia Signora lo vorrebbero ben volentieri lontano da Torino ma l'ex PSG sembra destinato a restare. Nessun acquisto a parametro zero nella scorsa estate, ma ben due in questa: Paul Pogba e Angel Di Maria. Giudicare ora queste operazioni è prematuro: saranno top o flop?