C. Zanetti: “Scudetto? L’Inter è ancora la squadra da battere”

Cristiano Zanetti, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della lotta Scudetto.

Cristiano Zanetti, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sullo Scudetto. Ecco le sue parole: “L’arrivo di Zielinski aumenta il livello generale del reparto di mezzo e permette all’Inter di avere il centrocampo più forte d’Italia nonché, secondo me, anche uno dei migliori tre d’Europa. Di fatto, Simone Inzaghi può contare su almeno cinque titolari in quella zona di campo, tutti di altissima qualità. In vista della lunga stagione che sta per iniziare, decisamente più intensa, credo che si ripartirà dai tre titolari al centro che hanno vinto lo scudetto, almeno in una prima fase. La squadra dovrà cercarlo molto perché è un calciatore che ha bisogno di toccare spesso il pallone, avere il pallino del gioco ed essere coinvolto in ogni situazione. Al tempo stesso, comunque l’allenatore nerazzurro dovrà essere molto bravo a dargli la giusta continuità, a lui come agli altri centrocampisti, affinché tutti si alternino ma allo stesso tempo si sentano coinvolti. L’Inter, a ogni modo, sarà ancora una volta la squadra da battere. Almeno in Italia”.