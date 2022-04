Buon compleanno Blaise Matuidi: il polmone del centrocampo juventino

Oggi è il compleanno di Blaise Matuidi, centrocampista che ha contribuito al grande e vincente ciclo della Juventus.

Il 9 aprile di 35 anni fa, a Tolosa, in Francia, nasceva Blaise Matuidi. Calciatore completo, è stato ed è tuttora un giocatore duttile e disponibile, amato da tutti gli allenatori per la sua determinazione ed il suo spirito di sacrificio. Il francese inizia la sua carriera calcistica nel Troyes, club dove esordisce prima in Ligue 2 e poi nel massimo campionato di Francia. Dopo due ottime stagioni con l'ESTAC, il classe '87 attira le attenzioni del Saint-Etienne, che nel 2007, lo acquista e lo fa conoscere al mondo intero. Infatti, Matuidi, nella sua esperienza con i verdi, per quattro stagioni, diventa uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo, tanto che il Paris Saint Germain, nel 2011, spende oltre 10 milioni per portarlo a Parigi, dove si consacra definitivamente.