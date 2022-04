Mercato Juve, tris di colpi: 15, 30 e 80 milioni | La raffica bianconera

Come sempre, la Juve è al centro di tantissime indiscrezioni e voci di mercato. Non è certamente un caso. Il club bianconero infatti è attivissimo e sembra avere tutte le intenzioni di dare continuità a quanto fatto nel corso della scorsa sessione invernale di calciomercato. Anzi, potrebbe anche andare oltre.

Da questo punto di vista, le recenti parole di John Elkann sono state molto chiare. La proprietà investirà ancora tanto nella Juventus, per farla tornare ai vertici (sia in Italia che in Europa) nel più breve tempo possibile. Ma andiamo nel concreto.