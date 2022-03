Matuidi: “Vedremo nei prossimi mesi quale direzione prendere sul futuro”

Blaise Matuidi ha rilasciato un'intervista, parlando della sua carriera da calciatore e della sua nuova attività tecnologica.

redazionejuvenews

Blaise Matuidi, calciatore dell'Inter Miami ed ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a SoFoot sul suo futuro. Ecco le sue parole sull'esclusione dalla lista del club americano: "Sì, come tutti sapevano, c'era una scelta di club che doveva essere rispettata. Successivamente, abbiamo dovuto trovare un terreno comune. Non volevo per forza prendere una decisione veloce, ma alla fine abbiamo raggiunto un accordo che accontenta tutti. Oggi questo mi permette di continuare ad allenarmi dando al club una buona immagine. Per l'Inter Miami, avere Blaise Matuidi nel suo club è sempre un vantaggio per lui per aprirsi a livello internazionale."

Sulla nuova attività da imprenditore: "La cosa grandiosa è che questa associazione è l'incontro di due mondi: quello delle persone dello sport e della tecnologia. Oggi, come atleti, il nostro valore aggiunto è veicolare che i messaggi relativi alle start up in cui investiamo raggiungano più dei fondi standard. Attraverso i nostri social network, abbiamo 160 milioni di follower o fan, e questo non è mai stato fatto. Il nostro lavoro in Yohan ed io è offrire questa visibilità alle start-up, per essere i guardiani di questo ponte tra il mondo dell'imprenditorialità e quello dello sport. Da evidenziare le grandi start-up in cui investe il fondo."

Sul futuro:"È vero che mi sto avvicinando al mio 35esimo compleanno, ma Kevin Durant, quanti anni ha oggi? 33 anni? Quindi ovviamente continuerò ad allenarmi, cerco di tenermi in forma. Quello che accadrà accadrà. Oggi non mi pongo necessariamente la domanda. Mi dirai che è strano, perché se parliamo solo di calcio, non gioco nei fine settimana. Ma questo è il mio stato d'animo attuale, vedremo nei prossimi mesi quale direzione prendere nella mia carriera calcistica. Lavorare in un altro campo insieme al calcio non è un ostacolo per me. Non c'è modo di dire che lascerò. Mi mantengo in forma e mi do il tempo per vedere le cose che stanno arrivando. Ho anche la mia famiglia che occupa gran parte della mia vita."