Bugo: “Juve in transizione. Deve ancora trovare il suo equilibrio”

Bugo ha espresso la sua opinione sullo stato della Juventus: per il cantante, la squadra di cui è tifoso vivrebbe un periodo di transizione

Intervistato a Radio Bianconera, Bugo, cantante e grande tifoso della Juventus, ha parlato di diversi temi riguardanti la squadra bianconera. Ecco uno stralcio delle sue parole: “La sensazione è che stiamo costruendo una nuova Juventus che ci auguriamo tutti abbia porto dei risultati concreti. È palese che viviamo un momento di transizione che dura diversi anni. Quindi sono già cinque anni che, secondo me, la Juventus vuoi per i cambi di allenatore vuoi anche per le vicende giudiziarie che ha dovuto subire, vuoi per il cambio anche i nuovi messi di giocatori. Sì, va bene fare dei cambi ogni tanto, ma chi dice adesso giocare con la Juve fa paura. In questo momento non facciamo paura. Abbiamo delle giornate molto belle come l’ultima con il PSV (…). Quindi dipende, è una Juve che deve ancora trovare un equilibrio. Siamo sulla buona strada, i nuovi innesti mi piacciono molto, qualcuno non mi convince, però troviamo l’equilibrio”.

Bugo: “Koopmeiners più dentro alla squadra di Douglas luiz”

Inoltre, sul giocatore che meno lo avrebbero convinto, il cantante ha risposto: "E' un po' brutto far nomi perché sono ragazzi anche giovani, però uno che secondo me non ho ben capito ancora come si sta muovendo è Douglas Luiz. Koopmeiners quando gioca, che lo vedo giocare, anche da come parla, ho visto delle recenti interviste, mi dà l'idea che lui è più dentro nella squadra, invece Douglas Luis mi sembra sempre scazzato, scusa il termine. Poi il suo gioco, lui è brasiliano, ce l'ha un po' in modo ballerino, però la sensazione che, poi ripeto, è la mia sensazione da tifoso, quindi magari anche sbagliata ed è molto coinvolto, però lui in campo lo vede un po' spaesatello, diciamo così, anche se comunque ha fatto vedere che pallone lo sa maneggiare bene".