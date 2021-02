Buffon: “Serviva una vittoria. 654 presenze? L’importante è che ci arrivo saltando e non strisciando”

Il portiere ha parlato

TORINO - Al termine della vittoria contro il Crotone, il portiere della Juventus, Buffon, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Risposta dopo il Porto? Sicuramente serviva una vittoria, poi il modo e la maniera non è preventivabile. L'importante nella gara nei 90 minuti è mantenere agonismo senza fare passaggi a vuoto. 654 presenze? Vuol dire che la cosa più importante è che ci arrivo saltando e non strisciando è il modo in cui ci arrivi alle cose che fa la differenza. Io misuro l'ampiezza dei miei salti ogni settimana. Quando vedo che il salto si abbasserà di qualche centimetro sarò il primo a mollare. Inter? Squadra di valore importantissimo e pari almeno al nostro, non è una sorpresa".