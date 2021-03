Buffon: “Mi sono dato un limite massimo a giugno 2023. Il primo mese di isolamento ho riscoperto me stesso”

Il portiere bianconero ha parlato in una lunga intervista

“Dico la verità. Ad essere onesto per me il primo mese di isolamento è stato davvero bellissimo. All’inizio la pandemia mi ha permesso di avere tempo da dedicare a me stesso. Si tratta di qualcosa che non mi era mai successo in tutta la vita. Mia moglie, i miei figli: potevo stare con loro tutto il giorno. Potermi dedicare ai mie hobby, alla mia lettura, alle mie cose. Per me è stato un periodo bellissimo che non avrei mai pensato di fare, ne ho approfittato appieno e l’ho adorato. Poi, col passare del tempo, naturalmente, diventa pesante. Pensi sempre di più a quello che stanno passando gli altri”.