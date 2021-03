Pirlo: “I cambi hanno dato spinta, Bernardeschi può fare il terzino. Su De Ligt…”

Le dichiarazioni del tecnico dopo il 3-0 allo Spezia

redazionejuvenews

Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo ha così analizzato il successo della Juve sullo Spezia: "Nel primo tempo abbiamo fatto fatica fisicamente. Dopo tante gare con gli stessi uomini è normale, abbiamo cercato di gestire e ripartire negli spazi che lasciavano, infatti abbiamo creato occasioni. Poi con i cambi abbiamo dato più spinta nella ripresa. Infortunati? Stanno cercando di recuperare, speriamo torni qualcuno il prima possibile. Oggi si è fermato anche De Ligt che aveva preso una botta a Verona, ora lo valuteremo nei prossimi giorni. McKennie? Non sta bene ma deve giocare perchè siamo contati. Riesce a tenere 50 minuti, ma si vede che non è brillante come prima e fa sempre un po' fatica. De Ligt col Porto? Speriamo, domani vedremo l'entità dell'infortunio. Speriamo non sia niente che gli precluda le partite successive.

A fine primo tempo ho chiesto di inserirsi nello spazio da dietro, soprattutto dei centrocampisti. Anche su palla libera non scappavano tanto, quindi era importante portare avanti più gente possibile. Gioco diverso con Morata? Per noi è fondamentale. Uno che abbina tante qualità, sa giocare con la squadra, fa gol...lo abbiamo tanto voluto, speriamo torni al top il prima possibile, purtroppo ultimamente non era al meglio. Chiesa? Giocando con due esterni larghi l'obiettivo è quello di trovare questi giocatori per poi avere più gente in area. E' importante arrivare agli esterni per fare l'uno contro uno per avere più soluzioni.

Bernardeschi terzino? Non è la prima partita che fa qui, ha le qualità ma deve migliorare difensivamente. Lui sa che può fare questo ruolo, si sta applicando e in certe partite lo può fare molto bene. Gol confezionato dai subentrati? Abbiamo una grande panchina, ma ultimamente posso fare solo pochi cambi. Sarebbe meglio fare più rotazioni per dare più riposo a chi gioca sempre. Miglioramenti? Dobbiamo lavorare su tutto, ma l'importante ora è recuperare energie e giocatori. Con tante gare ravvicinate è la cosa più importante. Livello dell'Inter? Siamo lontani i punti che ci precedono. Sarà una rincorsa lunga, loro sono collaudati e hanno giocatori che sanno cosa fanno. Noi abbiamo iniziato ora, ma lotteremo fino alla fine".