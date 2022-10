Buffon: “Juventus-PSG? Grandi ricordi, ma partita senza importanza”

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a AFP. Ecco le sue parole: "Juventus-PSG? Ho passato la mia vita con la Juve, quindi è inevitabile che ci sia un forte legame costruito su tutto quello che abbiamo vissuto insieme negli ultimi vent'anni. Ma ho anche ricordi speciali di Parigi, dei miei compagni di squadra, dei tifosi. È stata una delle esperienze più belle della mia vita come calciatore e come uomo. Peccato che questa partita non abbia molta importanza".