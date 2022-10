Juve, bufera su Paredes: “I veri responsabili dello scempio sono…”

Quanto lavoro per il JMedical. E' una vera ecatombe in casa Juventus. Si ferma di nuovo Pogba, che rischia persino di non disputare il Mondiale. Con la ricaduta del francese siamo a ben 11 calciatori bianconeri fuori per infortunio. Qualche domandina sia sulla campagna acquisti, visto che molti sono nuovi arrivi, sia sulla preparazione atletica, è il caso di cominciare a farsela.

Sotto accusa in particolare la decisione da parte della dirigenza torinese di puntare su un instant team composto da tutti calciatori logori o presunti tali, più impegnati a preservarsi per il Mondiale che a sputare sangue per la maglia bianconera. Pogba e Di Maria non si sono praticamente visti in campo, Paredes ha deluso fortemente le aspettative. I tifosi della Juventus sono abbastanza sicuri di chi abbia le maggiori responsabilità di questa situazione al limite del grottesco. Vi invitiamo a sfogliare velocemente con noi i commenti del pubblico bianconero, buon divertimento<<<