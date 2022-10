Buffon: “Contro il Torino ho rivisto una Juve convincente. Futuro? Vedremo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, la leggenda bianconera Gianluigi Buffon ha parlato dei problemi della Juve e del suo futuro

redazionejuvenews

Intervenuto ai microfoni di Dazn, la leggenda bianconera Gianluigi Buffon ha parlato dei problemi della Juve: "Ho mandato un messaggio al presidente qualche giorno fa. Gli ho detto “So che in questi momenti i suggerimenti danno fastidio e quindi ti mando un abbraccio”. Ho visto il derby contro il Torino e ho rivisto una Juve molto combattiva e molto convincente. Credo che sia il primo passo per tornare ad occupare le posizioni che competono ai bianconeri. Scudetto? Quest’anno io vado per l’Atalanta. Mondiale? Argentina o Brasile, ho più certezze su questo".

Poi sul suo futuro ha aggiunto: "Ritiro? Ho una sensazione e una dimensione di libertà che prima non ho mai avuto. Per uno come me il vivere la libertà è qualcosa di imprescindibile. Timore del post carriera? Devo dire la verità, ho una vita famigliare talmente soddisfacente che non ho paura di questo. La verità è che ho degli obiettivi reali che voglio e penso di poter ancora raggiungere".

"Allenare non è un qualcosa che mi fa impazzire ad oggi. Mi stimolerebbe di più il ruolo di ct della Nazionale. Ritrovare tanti compagni di Nazionale in panchina in Serie B fa molto strano, perché io sono ancora in campo. Sono curiosissimo di vedere De Rossi, Grosso e Inzaghi vengono usurati da anni da questo lavoro", ha concluso Buffon.