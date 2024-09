Budel: “Juventus staccata dalla lotta Scudetto”

Alessandro Budel ha parlato della lotta per la vittoria della Serie A: per il giornalista, la Juve non sarebbe tra le favorite al successo

Intervistato per 1 Football Club, Alessandro Budel ha parlato della lotta per la vittoria dello Scudetto. Una sfida che, per il cronista di DAZN, non prevedrebbe la Juventus in prima linea: “L’Inter è la squadra da battere , anche se, nelle ultime partite, mi è parsa presuntuosa e lenta. Bisogna che capiscano subito che quest’anno c’è concorrenza e competitività, specie in Napoli e Milan. Dopo i nerazzurri, infatti, ci metto gli azzurri e poi i rossoneri. Un po’ più staccata la Juventus per la corsa allo Scudetto”.

Budel: “Il Milan cerca la continuità del Napoli”

Il giornalista ha proseguito parlando delle altre candidate alla lotta per il titolo: “Al Milan si parlava di esonero di Fonseca, ora è ripartito l’entusiasmo, palpabile per chi, come me, era allo stadio a vedere il derby. Ora, però, il Milan deve dare continuità, cosa che sta avendo, ad esempio, il Napoli. Il doppio centravanti rossonero mi convince molto. Credo che il Napoli sia costruito per giocare a tre, Lobotka fa giocare bene tutti i compagni in questo assetto tattico, stessa cosa per Anguissa. McTominay è un tuttocampista con caratteristiche diverse da tutti i calciatori avuti dal Napoli negli ultimi anni a centrocampo. Lo scozzese è un calciatore importante che ha fisicità necessaria per poter legare il centrocampo e l’attacco, liberando anche Kvara che non è più vincolato alla fascia”.