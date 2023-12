Mazzia: “La Juventus sta sorprendendo tutti, ma l’Inter è più forte”

La squadra più attrezzata resta l'Inter, su questo non c'è dubbio, ma la Juve è lì e ambisce a fare un'annata positiva. Parlare di scudetto? Ci vuole cautela, bisogna fare molta attenzione. Allegri ha ragione quando parla di obiettivo Champions, per me non dice bugie e non fa pretattica. Poi se dovesse arrivare il titolo, mica lo butterebbero via".