Pjanic: “Dybala perfetto per la Roma, Chiellini il meglio che puoi avere”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato del suo passato e del suo futuro, parlando anche degli ex compagni alla Juventus e di Paulo Dybala

redazionejuvenews

L'ex calciatore della Juventus Miralem Pjanicha parlato intervistato dai microfoni de La Repubblica, ai quali ha parlato del suo futuro, e di quello dell'amico ed ex compagno di squadra Paulo Dybala: "È un grande dolore che porto dentro non essere riuscito a vincere a Roma. Avevamo una squadra fortissima ma purtroppo anno dopo anno partivano sempre giocatori importanti, non riuscivi a costruire in continuità. Ma era una grandissima squadra, il ds Sabatini ha fatto un grandissimo lavoro. Mancava qualcosina, non molto. E la Juventus faceva stagioni inimmaginabili, il record di punti, e non siamo riusciti a vincere lo scudetto anche se era un obiettivo di tutti noi. Cosa mancava? Quello che c’è oggi. Ci mancava una società che potesse gestire quello che succedeva intorno alla squadra, per levarci un po’ di pressione. Alla Juve c’è una società molto forte, che mette i giocatori nella miglior condizione per vincere, per concentrarsi solo sul campo. A Roma a quell’epoca mancava".

"Dybala sarebbe perfetto e la Roma perfetta per lui. Da quello che vedo, la Roma deve fare un passo avanti, con qualche campione in più. E giocatori come Paulo migliorano le squadre e lui migliorerebbe sicuramente la Roma. Può essere una soluzione e mi farebbe piacere vederlo lì".

"Se dovessi scegliere una sola persona per fare una squadra, il primo che prenderei è Giorgio Chiellini. Da avversario lo odiavo. Lo odiavo.Ma da compagno è il meglio che puoi avere: un grandissimo leader, una sicurezza assoluta dietro, trova sempre le parole giuste, una persona straordinaria. Quando perdi un giocatore così, in campo e nello spogliatoio è difficile sostituirlo. Volevo salutarlo come meritava".

"Il Barcellona per me ha un significato importante, era un sogno che avevo da piccolo. Della mia carriera sono molto fiero: Metz, Lione, la Roma e la Juve: in Italia ho passato nove anni, i più importanti della mia carriera. Seguo molto il calcio italiano, lo amo. Per adesso immagino di stare a Barcellona per altri due anni e finire il contratto. Poi, vedremo. Mai dire mai".