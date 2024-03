Bucchioni: “Non penso che ci sarà il rinnovo di Vlahovic con la Juventus”

Intervistato per News.Superscommesse.it , Enzo Bucchioni ha parlato della trattativa di rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus. Per il giornalista, al momento non ci sarebbero i presupposti per pensare che si possa raggiungere facilmente la firma del prolungamento. Ecco le sue parole: “A mio parere, la trattativa non si concluderà positivamente. Certe cifre (10 milioni all’anno) la Juve non può darle, né a Vlahovic e né a nessun’altro. Lo si può capire anche dalle esternazioni dell’amministratore delegato. Ci sono stati degli aumenti di capitale, ma i conti sono fuori controllo e, soprattutto, il monte ingaggi deve rimanere entro certi paletti”.