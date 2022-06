Brunori: “Futuro? Decideremo con la Juve. Vlahovic un modello”

Il Palermo ha chiuso al meglio una grande stagione, vincendo la finale dei playoff contro il Padova e conquistando la promozione in Serie B. Uno dei grandi protagonisti, l'uomo copertina dell'annata rosanero, è stato certamente Matteo Brunori. L'ex attaccante della Juventus Under 23, arrivato in Sicilia in prestito dal club bianconero, ha trascinato la squadra di Silvio Baldini con 29 gol in 45 partite. Il bomber è stato intervistato da Tuttosport.