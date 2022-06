Brandaleone: “Brunori potrebbe giocare in Serie A tranquillamente”

Carlo Brandaleone , giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando di Brunori , calciatore del Palermo , ma di proprietà della Juventus . Ecco le sue parole: "I margini perché Brunori possa restare a Palermo ci sono. Ovviamente dipende tutto dalla situazione societaria, che è in evoluzione. Penso che qualcosa di più preciso si possa sapere dopo le trattative tra Mirri e il City Group. Non ci si aspettava un rendimento del genere, assolutamente. Anche perché la carriera di Brunori non aveva avuto questi exploit. Ha giocato qualche stagione in B, lo scorso anno nell’Entella, e nulla lasciava immaginare che potesse avere questo rendimento. Sapevamo tutti che era un buon giocatore, ma io credo che neppure lui potesse immaginare di fare 29 gol. Tutti molto belli, senza tirare tutti i rigori".

Sul futuro: "Se il rendimento di Brunori dovesse essere sempre questo può giocare in Serie A tranquillamente. Magari non nella Juve, però in una squadra di media classifica. Va tutto verificato, perché in questo momento lo stupore, la sorpresa e l’ammirazione superano anche un ragionamento razionale. Abbiamo visto un grandissimo giocatore, aspettiamo di rivederlo in Serie B. E io gli auguro la Serie A perché obiettivamente, per quello che ha fatto, può giocarci tranquillamente. Non credo che possa essere pronto per la Juve di Allegri, anche perché le aspettative dei tifosi sono alte. Però ha abituato a stupirci, bisogna aspettarsi di tutto da Brunori".