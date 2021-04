Cuadrado: “Benevento? Difficile da digerire. Ora dobbiamo vincerle tutte”

L'esterno della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni

redazionejuvenews

L'esterno colombiano della Juventus Juan Cuadrado, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky dove ha commentato l'attuale momento che sta attraversando la sua squadra. Si è soffermato anche sulla brutta sconfitta di Benevento e su quello che sarà il proseguo della stagione. Infine, ha parlato anche della prossima sfida di campionato contro il Torino, dove in palio ci saranno 3 punti preziosissimi per le sorti di entrambe le squadre.

SULLA SQUADRA - "Abbiamo approfittato per lavorare, fisicamente e duramente. Da tempo non ci capitava a noi. Abbiamo messo benzina nelle gambe per finire bene la stagione, non capita mai e abbiamo lavorato molto".

SULLA SUA CONDIZIONE FISICA - "Mi sento bene fisicamente, questa pausa ci aiuta tantissimo. Quando viaggiamo e poi torniamo è difficile, c'è stanchezza, cambio orario. Ora siamo più rilassati e abbiamo lavorato bene".

SULLA BRUTTA SCONFITTA CONTRO IL BENEVENTO - "Benevento? Difficile da digerire. Sapevamo l'importanza di fare risultato, ma non l'abbiamo fatto. Tanto tempo poi ad allenarti, a pensare a questa partita. Dovevamo vincerla per arrivare a queste due partite, anche a quella del Napoli, con delle vittorie. Ora ricominciamo per vincere tutte quelle che mancano".

SUL DERBY CONTRO IL TORINO -"Sarà sicuramente una battaglia! Abbiamo sia noi che loro bisogno di fare punti. Dobbiamo essere consapevoli che sarà difficile e da combattere, e che si tratta di un derby e si deve giocare in maniera diversa, anche senza il pubblico che non potrà esserci e ci sosterrà da casa. Contro il Toro ho segnato il mio primo gol con la Juve. Sentire il boato dello stadio è sempre un bel ricordo, fu una cosa molto bella. Abbiamo giocato tanti derby e sabato ce n'è un altro in cui dover fare risultato."