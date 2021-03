Llorente: “Alla Juve dominavamo le partite con i campioni”

L'ex attaccante bianconero ha parlato del suo passato alla Juve

Quella di oggi sarà una serata cruciale per le sorti della stagione della Juve. Si deciderà infatti all'Allianz Stadium chi sarà ad andare ai quarti di Champions tra i bianconeri e il Porto di Sergio Conceicao. Si ripartirà dal 2-1 dell'andata in favore dei portoghesi, dove il folle gesto di Rodrigo Bentancur e la reazione dormiente della retroguardia della Vecchia Signora nei primi 30 secondi di entrambi i tempi, hanno in messo in salita la strada dei loro compagni che, saranno costretti a ribaltare il punteggio dell'andata. Ci si affiderà sicuramente a Cristiano Ronaldo, Re indiscusso di questa competizione e che va a caccia di quella che sarebbe la sua sesta Champions League. D'altronde, l'alieno di Funchal gia in passato è riuscito quasi da solo in imprese come queste, ecco perche tutte le certezze dei tifosi juventini si ripongono in CR7, i quali sperano di assistere ad un'altra eroica serata simile a quella che annientò l'Atletico Madrid del Cholo Simeone.