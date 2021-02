Brio: “Porto non irresistibile, ma Pirlo deve andare avanti con le sue idee”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato

TORINO - Sergio Brio, ex giocatore della Juventusha parlato ai microfoni di TMW Radio circa l'attuale momento dei bianconeri in campionato e in Champions League. Queste le sue parole: "Costruzione dal basso? Non la condivido per la costruzione dal basso molti difensori non hanno i piedi adatti per farla. I difensori sono nati per difendere, così come i portieri ai miei tempi dovevano principalmente parare. Ora sono migliorati molto con i piedi ma non possono avere la destrezza di un centrocampista. E' chiaro che se poi hai Cabrini o Gentile o addirittura Scirea hai anche la possibilità di impostare ma la maggior parte dei difensori se pressata va in difficoltà. Bentancur ha sbagliato perché non aveva lo sguardo a sinistra e non si è accorto che c'era l'attaccante del Porto. Insomma è una costruzione che porta parecchi rischi. Juve? Quando esci fuori dalle Alpi le difficoltà ci sono. Il Porto non è irresistibile: il gol di Chiesa comunque cambia la partita perchè a Torino sarà tutto diverso. Sarà differente la Juve che recupererà qualche giocatore anche se la rosa è ad ogni modo ampia.