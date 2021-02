Sconcerti: “Pirlo non ha motivato i suoi. Ronaldo sul filo dell’imbarazzo”

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista ha analizzato il ko della Juve a Oporto

I gol messi a segno da Tameri e Marega hanno regalato la vittoria al Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus, alla quale non è bastato il gol messo a segno nel finale da Federico Chiesa. Una brutta partita da parte del club bianconero, chiamato ora alla rimonta nel ritorno di Torino in programma il prossimo 9 di marzo per evitare la seconda clamorosa uscita di scena consecutiva a questo punto della competizione. Nel suo editoriale per il quotidiano Il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato la debacle dei campioni d'Italia in carica.