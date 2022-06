Storie bianconere: quando c’era la Coppa Italia a fine giugno

C'è stato un tempo in cui il mese in corso era quello dedicato alla coppa nazionale: riviviamo alcuni momenti della grande storia bianconera.

C'è stato un tempo in cui la Coppa Italia entrava nel vivo a giugno. Andiamo a vedere il focus pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.

"BLACK & WHITE STORIES: QUANDO A FINE GIUGNO C'ERA LA COPPA ITALIA

Franco Causio e Giovanni Trapattoni al termine di Juventus-Palermo, finale di Coppa Italia del 1979, conclusasi con il successo bianconero ai supplementari proprio grazie alla rete del Barone. Si giocò il 20 giugno e proprio sul finire del mese più volte la Signora ha vissuto momenti importanti – e vincenti – in questa competizione.

PAOLO ROSSI GOL

Il gol di Paolo Rossi in Juventus-Verona, finale di Coppa Italia del 1983. Una rete decisiva perché sblocca il risultato e permette alla squadra guidata da Trapattoni di aprire una prospettiva di rimonta dopo aver incassato un brutto 2-0 in Veneto. Il resto lo fa Michel Platini, autore di una doppietta per un altro trionfo conquistato ai tempi supplementari.

LA SECONDA COPPA ITALIA

La prima vittoria in una gara di Coppa Italia a giugno coincide con la seconda affermazione nella manifestazione. Protagonista è Riza Lushta (giocatore nato in Kosovo e cresciuto in Albania) che nella finale di ritorno del 28 giugno 1942realizza ben 3 delle 4 reti con le quali la Juventus travolge il Milan.

SEI GOL AL COMUNALE

Il 27 giugno del 1973la Juve piega l'Inter al Comunale con il punteggio di 4-2, un successo importante per approdare in finale. Una vittoria maturata grazie a una grande ripresa: è Silvio Longobucco a inaugurarla firmando il gol del 2-2, per poi lasciare ad Anastasi il compito di realizzare una doppietta nei minuti conclusivi.

IL TEDESCO E IL BRASILIANO

Helmut Haller è tedesco, José Altafini brasiliano. Giocano entrambi da talmente tanto tempo in Italia che negli anni '70 vengono considerati istituzioni del calcio italiano (e Altafini ha vestito anche l'azzurro della Nazionale). Nel pirotecnico 4-3 sul Bologna del 24 giugno 1973Haller segna una doppietta ai suoi ex compagni del passato e il compagno entra dopo appena 35 minuti per sostituire un infortunato Anastasi.

I RAGAZZI IN CAMPO

Ci sono state fasi finali della Coppa Italia dove in campo la Juve è costretta a mandare i ragazzi della Primavera, accompagnati da qualche titolare non convocato in Nazionale. Nella gara del 29 giugno 1977, Juventus-Vicenza, la formazione è addirittura interamente composta da giovani che se la cavano bene, vincendo 2-1 con le reti di Della Monica e Cascella. Evidentemente, la Coppa Italia non era un obiettivo così importante per valutare una stagione dove la Signora aveva già portato in bacheca scudetto e Coppa Uefa...".