Brio: “Demiral il più grande colpo della Juve con De Ligt, ma deve crescere”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato del momento dei bianconeri

redazionejuvenews

La Juventus è attesa da due sfide di fuoco, con la partita contro la Lazio di domani e quella contro il Porto della prossima settimana che segneranno inevitabilmente il proseguo della stagione dei bianconeri. Pirlo ha a disposizione la squadra a ranghi ridotti, visti i tanti infortuni e i problemi con il COVID, che nella giornata di ieri ha colpito anche Rodrigo Bentancur. Un'ulteriore tegola per il tecnico bresciano, che dovrà inventarsi le formazioni per le prossime sfide.

L'ex difensore della Juventus Sergio Brio, ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport del momento dei bianconeri: "Sì, Demiral lo inserisco nel filone dei duri della difesa che tanto piacciono ai tifosi. Anche se a me sembra avere uno stile meno cattivo rispetto a come viene dipinto. Un giocatore con tutte le carte in regola per affrontare il necessario percorso di crescita all'interno della Juventus e prendersi gradualmente il futuro nel club bianconero. A braccetto con De Ligt, naturalmente, il più grande colpo di mercato degli ultimi anni. Demiral ha doti fisiche che lo portano ad eccellere nel gioco aereo e nelle situazioni di corpo a corpo con l'avversario."

"Deve migliorare nelle decisioni, soprattutto tra quando affondare il colpo e quando invece temporeggiare. Ma sono doti che soltanto l'esperienza può affinare: finora ha commesso qualche errore in questo senso, ma con indosso una maglia pesante come quella della Juventus non conosco nessuno che non sia incappato in qualche incertezza iniziale."

"Lancio una sorta di provocazione: lo vedrei benissimo defilato sulla destra, in quel ruolo ibrido tra linea a tre e linea a quattro che sta utilizzando Pirlo fin da inizio stagione. Questa squadra ha bisogno innanzitutto di blindare le corsie esterne, ma Danilo e Alex Sandro hanno principalmente doti di palleggio e di spinta come vuole adesso il calcio moderno. Non è semplice, però, trovare figure come Gentile o Cabrini, così abili in entrambe le fasi di gioco. Così vedrei bene Demiral impiegato insieme ad altri due centrali di fianco a lui."