L’episodio che cambia il giudizio

Il pareggio contro il Verona ha lasciato un segno profondo in casa Juventus. Non soltanto per il risultato, ma soprattutto per come è arrivato il gol degli ospiti. Un passaggio sbagliato di Gleison Bremer ha dato il via all’azione poi conclusa da Bowie, con una risposta non perfetta anche di Michele Di Gregorio. Tuttavia, nel mirino della tifoseria è finito soprattutto il difensore brasiliano. Fino a poche settimane fa era considerato il leader assoluto della retroguardia. Oggi, invece, la sua prestazione viene letta in modo molto diverso. Nelle orecchie dei tifosi non escono le parole pronunciate settimana scorsa in conferenza stampa. Il futuro del difensore diventa sempre più incerto, e potrebbe essere lontano da Torino. In un momento così delicato della stagione, con la corsa Champions ancora apertissima, ogni errore assume un peso enorme. E questo, per molti tifosi, rischia di avere conseguenze pesanti.

Un precedente che riapre la discussione

Il problema, però, è che non si tratta di un caso isolato. Bremer era già finito sotto osservazione per un errore simile nella sfida contro il Sassuolo. In quell’occasione fu Andrea Pinamonti ad approfittare di una disattenzione del centrale bianconero, trovando il gol dell’1-1. Due situazioni diverse, ma con una dinamica che si ripete. E soprattutto con lo stesso protagonista. In un finale di campionato in cui la Juventus aveva costruito la propria solidità proprio sulla fase difensiva, queste sbavature hanno incrinato un equilibrio che sembrava consolidato. I numeri dicono che i gol subiti sono pochi, ma entrambi sono nati da errori individuali molto evidenti. Dopo un ultimo periodo in cui i fantasmi degli errori difensivi del mese di febbraio sembravano un brutto ricordo, quest'errore di Bremer potrebbe minare nuovamente la solidità difensiva della Juventus.

Le scuse social e la rabbia dei tifosi

Dopo la partita contro il Verona, Bremer ha scelto di esporsi pubblicamente. Su Instagram ha chiesto scusa ai tifosi, assumendosi ogni responsabilità senza cercare alibi. Un gesto che dimostra consapevolezza, ma che non è bastato a calmare gli animi. Nei commenti sono comparsi messaggi duri, segno di una tensione altissima attorno alla squadra in questo finale di stagione. C’è chi invita il difensore a giocare con maggiore semplicità nei momenti delicati, chi teme che errori simili possano costare la Champions e chi chiede meno parole e più rendimento in campo. Bremer resta un punto di riferimento per la Juventus, ma adesso è chiamato a rispondere con le prestazioni. Perché, in questa fase, le scuse non sono più sufficienti.