Alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan, per la Juventus questa volta ha parlato Gleison Bremer.
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Come ormai d'abitudine, alla vigilia della partita in conferenza stampa si è presentato un giocatore per la Juventus. Oggi è stato il turno di Gleison Bremer. Il difensore ha analizzato la partita, che potrebbe certificare la qualificazione in Champions League. Di seguito le parole del brasiliano.
"Domani non sarà semplice, Allegri è molto bravo"In merito al suo ex allenatore e alla situazione della sua Juventus, ha parlato così:"Importante avere continuità nelle prestazioni, ma anche nella vittoria. Domani non sarà semplice, Allegri è un bravo allenatore ha vinto tanto e lo conosciamo bene. Ci aspetta una partita difficile, si stanno preparando bene ma noi dobbiamo fare il nostro. Mancano poche partite e se vinciamo domani sarà quasi fatta per la Champions". Ha poi risposto alla domanda sul confronto tra i due allenatori: "Allegri e Spalletti? Sono due grandi allenatori, quando era qui è stato bello. Siamo tornati a vincere, con lui ho imparato tanto in fase difensiva. Spalletti vuole giocare sempre, avere il comando ed è quello che cerchiamo di fare".
"Alla Juventus bisogna vincere, stiamo galleggiando"Ha continuato parlando della sua esperienza alla Juventus, e di come si dovrebbe puntare più in alto.
"Alla Juve sono sei anni che si sta galleggiando e non può succedere. Mi trovo bene, ma è importante tornare a vincere. Per essere considerati campioni bisogna vincere e io voglio vincere". Parole da leader, che poi ha aggiunto: "Non si può galleggiare per sei anni, non si può solo puntare alla Champions ma bisogna puntare allo Scudetto. Troppo presto dirlo per il prossimo anno, passa anche dal mercato, c’è Yildiz che è un perno, McKennie sta facendo bene. Dobbiamo finire bene e vedere che tipo di mercato farà la Juve. Alisson? Sicuramente è un portiere fortissimo ma anche Perin e Di Gregorio che ora è tornato in forma. Sta alla società, non a me".
"Del Piero e Chiellini mi hanno aiutato, ora mi sento meglio"Parlando della sua condizione fisica, ha parlato di come ha recuperato a seguito della rottura del crociato."Quando torni da un crociato non è facile, ho parlato con Del Piero e Chiellini, mi hanno aiutato. Quando uno torna dal crociato non è uguale. Per forza ci vuole tempo. Quello che sto cercando di fare, non solo alla Juve ma anche a casa. Ora mi sento molto meglio, mi manca ancora qualcosina. È un percorso lungo che non finisce, dopo il crociato non è mai semplice".
"Non è una stagione positiva"Sul concludersi della conferenza stampa, Bremer ha analizzato quella che è stato la stagione della Juventus finora."Si poteva fare meglio. Non è una stagione positiva quella che abbiamo fatto, l’obiettivo minimo è la Champions. In alcune partite potevamo fare di più, andare avanti in Coppa Italia e Champions. Adesso dobbiamo pensare al presente e andare avanti".
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