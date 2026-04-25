Come ormai d'abitudine, alla vigilia della partita in conferenza stampa si è presentato un giocatore per la Juventus. Oggi è stato il turno di Gleison Bremer. Il difensore ha analizzato la partita, che potrebbe certificare la qualificazione in Champions League. Di seguito le parole del brasiliano.

"Domani non sarà semplice, Allegri è molto bravo"

"Alla Juventus bisogna vincere, stiamo galleggiando"

"Del Piero e Chiellini mi hanno aiutato, ora mi sento meglio"

"Non è una stagione positiva"

In merito al suo ex allenatore e alla situazione della sua Juventus, ha parlato così:"Ha poi risposto alla domanda sul confronto tra i due allenatori:Ha continuato parlando della sua esperienza alla Juventus, e di come si dovrebbe puntare più in alto.Parole da leader, che poi ha aggiunto: "Parlando della sua condizione fisica, ha parlato di come ha recuperato a seguito della rottura del crociato.Sul concludersi della conferenza stampa, Bremer ha analizzato quella che è stato la stagione della Juventus finora.