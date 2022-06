Ufficiale: De Sciglio rinnova fino al 2025

Attraverso il suo sito internet la Juventus ha ufficializzato il prolungamento del contratto del terzino che rimarrà per altri tre anni sotto la Mole

redazionejuvenews

La Juventus sta lavorando sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri nella prossima stagione, e per farlo sta anche rinnovando alcuni dei contratti dei giocatori in bianconero. Tra loro MattiaDeSciglio, che si è legato ai colori bianconeri fino al 2025, come ufficialmente annunciato dalla Juventus sul suo sito internet.

"La storia continua: Mattia De Sciglio e la Juve saranno insieme per altri 3 anni, fino al 30 giugno 2025. Bianconero dal 2017, Mattia rinnova il suo contratto al culmine di una stagione che lo ha visto protagonista, dopo un anno di prestito in Francia: è infatti stata la sua seconda per numero di presenze in Serie A: 20, nel 2018/19 furono 22. Un esempio di quanto Mattia sia prezioso? Eccolo: in una delle sue ultime apparizioni stagionali, contro il Sassuolo è stato ancora una volta determinante, se si pensa che ha giocato 50 palloni, creato 3 occasioni e portato a casa un 91% di precisione nel passaggio, fra i migliori della squadra.

A conferma di come questa sia stata una stagione in cui Desci ha saputo, come d’altronde spesso era successo in passato, rispondere presente, essere importante per quantità e qualità. Un esempio? Ricordate chi ha segnato il gol del 3-4 in quell’incredibile partita dell’Olimpico contro la Roma? Con quel gol, e quell’esultanza, negli occhi, siamo felicissimi di annunciare il rinnovo di Mattia. Ancora insieme!" (Juventus.com)

De Sciglio andrà quindi a far parte della squadra bianconera per altre tre stagione, e molto influente sul suo rinnovo è stata la volontà di Massimiliano Allegri. Il tecnico reputa il terzino una pedina importante, come dimostrato negli ultimi anni di panchina, nei quali il terzino italiano è stato uno degli uomini a cui il tecnico toscano di è affidato maggiormente. Difficile il suo ruolo sarà quello di titolare, ma come riserva il giocatore ha dimostrato di essere una valida alternativa.