Brunori protagonista a Palermo: “Stagione stupenda. Futuro? Non lo so”

Ieri sera, in un Renzo Barbera gremito, il Palermo ha battuto per 1-0 il Padova, replicando il risultato della gara di andata, e ha conquistato la promozione in Serie B. La squadra rosanero continua così la sua scalata, dopo il fallimento di tre anni fa. Una grande stagione per la squadra siciliana, allenata da Silvio Baldini, in cui uno dei protagonisti è stato Matteo Brunori. Il classe 1994 ha segnato 29 gol in 45 partite ed è stato l'attaccante italiano più prolifico del 2022. Il giocatore è al Palermo in prestito dalla Juventus Under 23.